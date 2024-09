Pronostic Rayo Vallecano Atlético de Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético garde un rythme de champion et bat Vallecano

Lors de la dernière confrontation entre le Rayo Vallecano et l’Atlético de Madrid à domicile, le Rayo a subi une lourde défaite 0-7. Cette fois, le club madrilène espère éviter une nouvelle humiliation, en s’appuyant sur sa récente victoire 3-1 contre Osasuna. Ce succès a redonné confiance aux Franjirrojos, après deux défaites contre l’Espanyol Barcelone (2-1) et le FC Barcelone (1-2). Avant cette journée, le Rayo occupait la 8e place de LaLiga. L’équipe pourra a priori compter sur James Rodríguez, MVP de la Copa América, ainsi que sur les défenseurs Ratiu et Mumin, tous deux buteurs lors du dernier match.

L’Atlético de Madrid se présente cette saison comme l’un des principaux prétendants au titre, notamment grâce à un mercato ambitieux. Jusqu’à présent, les Colchoneros sont invaincus, et malgré un match nul décevant contre l’Espanyol Barcelone (0-0), ils viennent d’enchaîner deux victoires en championnat, face à l’Athletic Bilbao (1-0) et Valence (3-0). Jeudi soir, leur bon état de forme s’est confirmé avec une victoire en Ligue des champions contre le RB Leipzig (2-1), malgré un début de match compliqué. Cependant, les milieux Pablo Barrios et Thomas Lemar sont blessés et devraient manquer le prochain match. Antoine Griezmann, en pleine forme avec 2 buts et 2 passes décisives en Liga, sera bien présent, tout comme Julian Álvarez et Alexander Sorloth, qui a inscrit 23 buts en Liga la saison dernière avec Villarreal. Ce dernier, après avoir débuté sur le banc en C1, devrait être titulaire et pourrait jouer un rôle clé ce week-end. Il a déjà ouvert son compteur en Liga avec les Madrilènes. L’Atlético a ainsi toutes les chances de s’imposer comme il l’avait fait l’an passé avec cet impressionnant 7-0 sur la pelouse de ce même Rayo.

