T’as vu la bête de phrase.

Andoni Iraola, entraîneur du Rayo Vallecano, a profité d’une question sur l’expulsion du défenseur français Florian Lejeune lors du match contre l’Atlético de Madrid ce dimanche (victoire 2-1 des Colchoneros) pour faire part de sa réflexion sur le nouveau rôle de l’arbitre depuis l’instauration de la VAR. « L’arbitre d’un match devient l’arbitre de la VAR, pose-t-il après avoir expliqué que selon lui, si l’arbitre a été appelé par la VAR pour statuer d’un potentiel rouge pour le tricolore, il allait forcément être expulsé. Ce n’est pas une action qui a besoin d’être rejouée parce qu’il a parfaitement vu l’action. Il a signalé une faute, il a donné un carton jaune et il n’a pas besoin de le revoir 300 fois. Il est allé à la VAR, il a revu le geste à plusieurs reprises et cela signifie donc qu’il n’était pas entièrement convaincu. »

Une phrase qui a particulièrement fait parler en Espagne, alors que six cartons rouges ont été distribués par les hommes en noir au cours des matchs du week-end. La Liga figure d’ailleurs comme le championnat où les joueurs se font le plus expulser, avec 34 cartons rouges distribués rien qu’à trois clubs : le Real Betis, le Séville FC et Elche.

12 – Top 3 teams with the most players sent off in Europe's big five leagues this season:

12 – REAL BETIS BALOMPIÉ 🟢⚪ 11 – Sevilla FC ⚪🔴 11 – Elche CF ⚪🟢

Nervousness. pic.twitter.com/9VIReWFYur

