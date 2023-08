Pronostic Rayo Vallecano Atlético de Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético se méfie du Rayo Vallecano

Auteur d’une bonne saison l’an passé bien que trop court pour aller chercher l’Europe (11e), le Rayo Vallecano a commencé pied au plancher ce nouvel exercice. En effet, les Franjirrojos ont remporté leurs deux premiers matchs de Liga face à Almeria et Grenade sur le même score de 2-0. Au sein de la formation entraînée par Andoni Iraola, on retrouve de nombreuses connaissances, à commencer par le capitaine Trejo, passé par Toulouse, ou bien évidemment le buteur colombien Falcao, mais également le Français Nteka (1 but déjà alors qu’il s’était fait prêter la saison passée), le Cap-Verdien Bebe (ex-Man U) ou l’ancien attaquant de l’Espanyol De Tomas. Solide, cette formation n’a toujours pas encaissé le moindre but et compte bien poser des problèmes à l’Atlético.

De son côté, Diego Simeone poursuit son travail à l’Atlético de Madrid. Le technicien argentin a vu ses hommes finir en troisième position derrière le Barca et le Real en juin dernier, après une excellente 2e partie de saison. Déterminé à se mêler à la course au titre, le club madrilène a conservé ses meilleurs éléments comme Griezmann, Morata, Correa ou De Paul, et a attiré Söyüncü et Azpilicueta. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle édition de la Liga, le club matelassier a facilement disposé de Grenade (3-1) avec notamment un but exceptionnel de l’ancien buteur lyonnais Memphis Depay. Ensuite, les Colchoneros nous ont sorti un match assez classique de l’ère Simeone avec un nul sans but chez le Real Betis (0-0). Ce lundi, l’Atlético serait inspiré de ne pas perdre de points pour ne pas laisser s’échapper le Real Madrid. Pour cela, Griezmann and co vont devoir forcer le verrou du Rayo Vallecano.

