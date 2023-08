L’Atlético broie le Rayo

Rayo 0-7 Atlético

Buts : Griezmann (2e), Depay (16e), Molina (36e), Morata (73e et 84e), Correa (79e) et Llorente (86e) pour les Colchoneros

À l’Estadio de Vallecas ce lundi soir, l’Atlético a conclu la 3e journée de Liga en trempant le Rayo dans la honte (0-7).

Et les Colchoneros n’auront eu qu’à profiter des largesses défensives de leur voisin madrilène pour entamer la séance. Antoine Griezmann, complètement oublié au second poteau, a ainsi ouvert la marque en reprenant astucieusement le centre de Rodrigo De Paul de son plat du pied gauche (0-1, 2e), avant que Memphis Depay, servi en retrait par Saúl Ñíguez et lâché au marquage, ne pousse le cuir au fond (0-2, 16e). Le Néerlandais sortira malheureusement blessé en fin de première période, remplacé par Álvaro Morata (35e). Pas de quoi endormir ses coéquipiers et Nahuel Molina, venu remporter son face-à-face avec Stole Dimitrievski (0-3, 36e).

Il n’en fallait pas plus pour que Diego Simeone bétonne après la pause et pousse son équipe à procéder en contre. Chose faite par Morata, astucieusement lancé dans la profondeur par la déviation de l’excellent Ñíguez, remportant sa bataille avec un Dimitrievski figé (0-4, 73e). Le Macédonien est ailleurs, au point de relancer directement dans les pieds d’Ángel Correa à l’entrée de la surface et de se faire lober (0-5, 79e). Visiblement pas rassasié, Morata y va du doublé de la même manière que sa première réalisation (0-6, 84e), tandis que Marcos Llorente clôt le bal en ajustant sa frappe au sol (0-7, 86e). L’Atlético remporte le plus large succès de son histoire à l’extérieur en Liga. Le Rayo, lui, est invité à quitter Madrid.

Rayo (4-2-3-1) : Dimitrievski – Espino (Chavarría, 82e), Lejeune, Aridane, Balliu – Óscar Valentín, Unai López (Ciss, 46e) – Álvaro García, Trejo (Nteka, 46e), Palazón (De Frutos, 67e) – De Tomás (Camello, 60e). Entraîneur : Francisco Rodríguez.

Atlético (5-3-2) : Oblak – Molina, Savić, Witsel, Hermoso, Carrasco (Lino, 68e) – De Paul (Llorente, 68e), Barrios (Söyuncü, 76e), Saúl Ñíguez – Griezmann (Correa, 76e), Depay (Morata, 35e). Entraîneur : Diego Simeone.

