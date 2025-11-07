Une minute de silence sera observée avant France-Ukraine

Une rencontre hautement symbolique.

Dix ans après les attentats perpétrés à Paris la nuit du 13 novembre 2015, l’équipe de France recevra l’Ukraine jeudi prochain. Une rencontre qui sera marquée par les commémorations, le Stade de France qui accueillait la rencontre amicale entre les Bleus et l’Allemagne ce soir-là avait été pris pour cible puisque les premières explosions y avaient retenti.

🔟 ans après, la FFF s’associe aux commémorations nationales pour rendre hommage aux victimes des attentas du 13 novembre 2015. À l’occasion du match France🇫🇷 - 🇺🇦 Ukraine de jeudi prochain, plusieurs actions symboliques seront menées. https://t.co/copkplEYVU — FFF (@FFF) November 7, 2025

Plusieurs actions se dérouleront à l’occasion de la rencontre

Si la rencontre se déroulera au Parc des Princes, la Fédération organisera une minute de silence avant le coup d’envoi, tandis qu’une bâche « Fola otball for Peace » sera déployée dans le rond central selon le communiqué diffusé par la FFF. Comme chaque année à l’approche du 11 novembre, les joueurs et le staff tricolore porteront le bleuet sur leurs tenues, des collectes seront également organisées autour du stade. La FFF a également décidé de soutenir la course hommage organisée par l’association 13-Unis le samedi 9 novembre qui partira du Stade de France.

Les attentats avaient fait 130 morts et 350 blessés.

« Léo peut et doit être fier de son parcours », a réagi Didier Deschamps après l’annonce de la retraite de Léo Dubois