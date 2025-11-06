Didier Deschamps aurait préféré « éviter de jouer un 13 novembre »

Dix ans après, la blessure reste profonde.

Le 13 novembre 2015, la ville de Paris était ciblée par les attaques terroristes tragiques autour du Stade de France, sur des terrasses et dans au Bataclan. Une soirée sombre pour la France, où plus de 130 personnes ont perdu la vie.

Présent au Stade de France ce soir là pour un match amical face à l’Allemagne, Didier Deschamps sera de nouveau sur le banc de l’équipe de France un 13 novembre, 10 ans plus tard, puisque à cette date qu’a été fixé le match contre l’Ukraine, au Parc des Princes. Et cette perspective n’a pas l’air de l’enchanter des masses. « Si on avait pu éviter de jouer un 13 novembre, ça aurait été bien », a déclaré le sélectionneur des Bleus en conférence de presse ce jeudi

Le mélange des émotions

Pour le Basque, les souvenirs sont encore vivaces. « C’est une journée particulière, avec des commémorations qui vont être organisées. Je ne me sens pas la force de parler de ce qu’il s’est passé, par respect pour les familles qui ont perdu des êtres chers. » Ce lundi, le gardien allemand Manuel Neuer avait également évoqué son triste souvenir de cette soirée.

Même si tout ça reste secondaire, les Bleus ont un match capital dans la course pour la qualification à la Coupe du monde 2026 à disputer : « Le devoir de mémoire est important, mais on doit aussi rester concentré sur ce match, qui est très important pour nous ».

