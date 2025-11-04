Manuel Neuer se souvient avec douleur du soir du 13 novembre 2015

Dix ans après.

Présent en conférence de presse ce lundi soir à la veille du match face au PSG, le gardien et capitaine du Bayern Munich Manuel Neuer a été interrogé par les journalistes sur ses souvenirs du 13 novembre 2015.

Ce soir-là, trois terroristes s’étaient fait exploser autour du Stade de France, en plein match amical France-Allemagne. « Dès que nous avons aperçu le Stade de France, c’était le sujet principal dans notre bus, révèle le gardien bavarois. Ça restera gravé dans ma mémoire bien sûr, je ne l’oublierai jamais. L’équipe était piégée dans le stade, tandis que le chaos régnait à l’extérieur. »

« Ce souvenir ne s’efface pas »

Le match n’avait à l’époque pas été arrêté, pour éviter de créer des mouvements de foule. Les spectateurs étaient ensuite descendus sur la pelouse, en attendant de pouvoir sortir, ne se doutant pas encore de l’attaque tragique du Bataclan qui se déroulait au même moment, faisant 130 morts.

« C’est une situation que l’on ne souhaite à aucune société, aucune ville. C’était fondamentalement terrifiant. Ce souvenir ne s’efface pas, il reste toujours très présent », a conclu le gardien allemand.

Le Bayern Munich enrage contre la préfecture de police de Paris