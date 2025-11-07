La réponse bien salée de Kylian Mbappé à Orelsan

La première fois que Mbappé défend cette saison.

Alors qu’Orelsan a dévoilé son nouvel album La fuite en avant, un morceau a attiré l’attention. Dans son titre Petite Voix, le rappeur français tacle la famille Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen, son club de cœur « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. » Une déclaration qui fait écho à la mauvaise gestion du club par la famille de Kylian depuis un an.

Et la réponse ne s’est pas fait attendre. Dans un tweet précis et direct, le champion du monde 2018 n’a pas raté Orelsan, montrant qu’il n’est pas tueur seulement sur le terrain : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant », a commencé l’attaquant du Real.

Derrière ce clash, un club laissé à la dérive

« Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club) avec 1% sans payer, parce qu’il a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie », conclut-il. L’intéressé appréciera.

T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. https://t.co/inpIultqdn — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 7, 2025

Mais au-delà de cet échange d’amabilités sur les réseaux se cache un vrai problème autour du club caennais. Selon Ici Normandie, le club a décidé ce mercredi de licencier 16 nouveaux salariés, quelques mois après sa descente en National. Après 12 journées, le SM Caen stagne en milieu de tableau, à la 10e place de la troisième division française.

La fête est vraiment finie.

