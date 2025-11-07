Le Camp Nou a enfin rouvert au public, le temps d’un entraînement

Un entraînement, en attendant mieux.

Après de longs mois d’attente et deux ans et demi de travaux, le FC Barcelone est tout proche de faire son retour dans son stade historique pour un match officiel. Ce vendredi, les joueurs du Barça ont pu effectuer leur entraînement sur la pelouse du stade catalan, devant 21 800 spectateurs. Après plusieurs refus de la mairie de Barcelone, le Camp Nou n’a jamais été aussi proche de rouvrir ses portes.

« C’est une émotion immense, a témoigné le capitaine Ronald Araújo au Mundo Deportivo. J’étais ému, je le disais à mes coéquipiers quand je venais au Camp Nou. Nous savons à quel point c’est impressionnant, et certains joueurs n’ont jamais joué ici. »

🤩 No nos cansamos de ver el Spotify Camp Nou pic.twitter.com/41DDwffjYO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 7, 2025

Un retour prévu d’ici fin novembre

Depuis le 17 octobre, le club a l’autorisation d’occuper le stade, mais avec seulement 25 000 personnes. La direction catalane a pris la décision d’attendre la seconde licence, pour monter à 45 000 spectateurs, soit la même capacité que leur stade actuel, à Montjuïc. « Dès que nous aurons obtenu la licence 1B, nous ouvrirons la tribune latérale, a révélé Joan Sentelles, responsable des travaux. Il ne sera alors plus logique de rester là-bas (à Montjuïc), nous jouerons tous les matchs ici. »

Cette licence est attendue d’ici 10 jours, et le Barça vise un retour face à Bilbao le 22 novembre, ou Alavés le samedi d’après.

Pour les 105 000 places, il faudra repasser.

