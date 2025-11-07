S’abonner au mag
Emiliano Martínez déclassé par Unai Emery à Aston Villa

CDB
Emiliano Martínez déclassé par Unai Emery à Aston Villa

« Dibu » perd le brassard.

Ce jeudi soir, Aston Villa est allé s’imposer dans le match sous tension face au Maccabi Tel Aviv (2-0). Alors que le capitaine titulaire John McGinn n’était pas sur le terrain, le coach Unai Emery a donné le brassard à son défenseur Ezri Konsa. Un geste inattendu, alors que le gardien Emiliano Martinez est l’habituel vice-capitaine.

« Le capitaine titulaire est John McGinn, a déclaré le coach des Villans à l’issue de la rencontre. Habituellement, nous avons un autre vice-capitaine, Emi Martinez. Mais maintenant, après avoir discuté avec lui, je préfère que ce soit comme ça. Konsa est le suivant. Tyrone Mings et Ollie Watkins aussi. »

Martinez a failli s’en aller cet été

Récemment nommé aux trophées The Best 2025, « Dibu » Martinez aurait pu s’en aller cet été. Une des raisons potentielles à ce changement subit de vice-capitaine, conjuguée à l’influence grandissante de Konsa dans le vestiaire.

Ciblé par Manchester United et l’Arabie saoudite, le gardien argentin préféré des Français avait finalement décidé de rester à Birmingham, quelques mois après avoir fondu en larmes devant son public pour annoncer son départ. Lié jusqu’en 2029 avec le club anglais, Emiliano est un joueur « légendaire » d’Aston Villa, comme l’a assuré son frère Alejandro à DSports Radio. « Il sera difficile de surpasser ce qu’il a accompli au club. »

On lui donne rendez-vous en phase finale de la C3, pour terroriser un nouveau club de Ligue 1.

La Roma et Aston Villa font le job, les Young Boys et Braga prennent l’eau

CDB

