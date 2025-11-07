Emiliano Martínez déclassé par Unai Emery à Aston Villa

« Dibu » perd le brassard.

Ce jeudi soir, Aston Villa est allé s’imposer dans le match sous tension face au Maccabi Tel Aviv (2-0). Alors que le capitaine titulaire John McGinn n’était pas sur le terrain, le coach Unai Emery a donné le brassard à son défenseur Ezri Konsa. Un geste inattendu, alors que le gardien Emiliano Martinez est l’habituel vice-capitaine.

« Le capitaine titulaire est John McGinn, a déclaré le coach des Villans à l’issue de la rencontre. Habituellement, nous avons un autre vice-capitaine, Emi Martinez. Mais maintenant, après avoir discuté avec lui, je préfère que ce soit comme ça. Konsa est le suivant. Tyrone Mings et Ollie Watkins aussi. »

Emi Martínez has been nominated for The Best FIFA Men's Goalkeeper award 🧤 Vote for Dibu now ⬇️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2025

Martinez a failli s’en aller cet été

Récemment nommé aux trophées The Best 2025, « Dibu » Martinez aurait pu s’en aller cet été. Une des raisons potentielles à ce changement subit de vice-capitaine, conjuguée à l’influence grandissante de Konsa dans le vestiaire.

Ciblé par Manchester United et l’Arabie saoudite, le gardien argentin préféré des Français avait finalement décidé de rester à Birmingham, quelques mois après avoir fondu en larmes devant son public pour annoncer son départ. Lié jusqu’en 2029 avec le club anglais, Emiliano est un joueur « légendaire » d’Aston Villa, comme l’a assuré son frère Alejandro à DSports Radio. « Il sera difficile de surpasser ce qu’il a accompli au club. »

On lui donne rendez-vous en phase finale de la C3, pour terroriser un nouveau club de Ligue 1.

