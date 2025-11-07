Bison Futé annonce du blaugrana sur le chemin du retour en sélection espagnole

Objectif qualif.

Ce vendredi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la trêve internationale de novembre. Pas encore qualifiée pour le Mondial 2026, la Roja affrontera la Géorgie samedi et la Turquie le 18 novembre, qu’elle a déjà battue lors de la phase aller. Blessé avant le dernier rassemblement, Lamine Yamal fait son retour. Il est accompagné par ses coéquipiers du Barça Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres et Fermin Lopez.

Para que te los guardes. 👥 Estos son los 26 nombres para los partidos ante Georgia y Turquía que nos pueden clasificar para el próximo Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QM4WvP5zwC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 7, 2025

Carreras attendra

Le sélectionneur espagnol a également convoqué Fabian Ruiz et Pablo Fornals, absents durant la précédente trêve. Blessés, Pedri et Nico Williams restent au chaud chez eux. La question était également de savoir si Álvaro Carreras allait connaître sa première convocation. Verdict : le latéral du Real Madrid attendra encore, tout comme Alejandro Baldé. Luis de la Fuente leur préfère Alejandro Grimaldo, et le meilleur copain des Allemands Marc Cucurella.

Avec à la clé une treizième qualification consécutive pour une Coupe du monde ?

