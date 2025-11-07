« Léo peut et doit être fier de son parcours », a réagi Didier Deschamps après l'annonce de la retraite de Léo Dubois

T’es un ancien si tu te souviens de Léo Dubois avec les Bleus.

Après l’annonce de sa retraite ce jeudi, Léo Dubois a reçu un bel hommage de Didier Deschamps qui l’avait sélectionné en équipe de France à 13 reprises. « Léo est contraint de mettre un terme à sa carrière parce que ses genoux le faisaient souffrir et ne lui permettaient plus de poursuivre au plus haut niveau. Je comprends parfaitement son amertume, sa tristesse parce qu’il voulait continuer mais Léo peut et doit être fier de son parcours », a réagi DD ce vendredi.

→ Formé à la Maison Jaune et capitaine des Canaris avant de s’envoler vers de nouveaux défis, Léo Dubois tire sa révérence. Du centre de formation à la Ligue 1, tu as porté les couleurs du FC Nantes. Bravo pour ton parcours Léo. pic.twitter.com/aumNmpUc3n — FC Nantes (@FCNantes) November 7, 2025

Formé à Nantes, passé du côté de l’Olympique lyonnais pendant quatre saisons avant de s’exiler du côté de la Turquie, Léo Dubois était sans club depuis cet été. Deschamps n’a pas hésité à louer l’esprit collectif et de se remémorer la victoire en Ligue des Nations acquise avec le néo-retraité : « Son état d’esprit, entièrement tourné vers le collectif, était très apprécié. Je me souviens de sa fierté de débuter sa carrière internationale à La Beaujoire, le stade où il avait débuté chez les pros. Il était également là et était entré en fin de rencontre lorsque nous avions remporté la Ligue des Nations face à l’Espagne à Milan en octobre 2021. » Le sélectionneur tricolore a terminé son communiqué en lui souhaitant « d’être heureux et épanoui dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. »

Une nouvelle vie qui devrait se passer du côté des plateaux tv.

