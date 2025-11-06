Léo Dubois raccroche les crampons

L’heure de dire stop.

Sans club depuis cet été, Léo Dubois a décidé ce jeudi à 31 ans de prendre sa retraite. C’est par une vidéo publiée sur son compte Instagram que le défenseur formé au FC Nantes l’a annoncé ce jeudi soir. Également passé par l’Olympique lyonnais, Galatasaray, Basaksehir ou plus récemment Eyüpspor, le latéral, qui compte treize sélections avec l’équipe de France, peut se targuer d’avoir à son palmarès une Ligue des Nations avec les Bleus et trois titres de champion de Turquie.

« Un rêve d’enfant devenu réalité »

« Il est temps pour moi de tourner une page, a-t-il écrit. Après ces années de carrière professionnelle, je mets un point final à ce chapitre de ma vie, celui d’un rêve d’enfant devenu réalité. […] Rien n’a jamais été facile, mais chaque étape a compté. Ce parcours a été une bataille, je l’ai vécu à fond, avec passion, dévouement et engagement. Je rends les crampons. Merci football. »

Il semble déjà avoir trouvé un emploi.