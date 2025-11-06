S’abonner au mag
  • International
  • France

Léo Dubois raccroche les crampons

TM
Léo Dubois raccroche les crampons

L’heure de dire stop.

Sans club depuis cet été, Léo Dubois a décidé ce jeudi à 31 ans de prendre sa retraite. C’est par une vidéo publiée sur son compte Instagram que le défenseur formé au FC Nantes l’a annoncé ce jeudi soir. Également passé par l’Olympique lyonnais, Galatasaray, Basaksehir ou plus récemment Eyüpspor, le latéral, qui compte treize sélections avec l’équipe de France, peut se targuer d’avoir à son palmarès une Ligue des Nations avec les Bleus et trois titres de champion de Turquie.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Un rêve d’enfant devenu réalité  »

« Il est temps pour moi de tourner une page, a-t-il écrit. Après ces années de carrière professionnelle, je mets un point final à ce chapitre de ma vie, celui d’un rêve d’enfant devenu réalité. […] Rien n’a jamais été facile, mais chaque étape a compté. Ce parcours a été une bataille, je l’ai vécu à fond, avec passion, dévouement et engagement. Je rends les crampons. Merci football. »

Il semble déjà avoir trouvé un emploi.

TM

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
86
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!