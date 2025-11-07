Dijon crucifie Bourg-en-Bresse, Le Puy coule Aubagne, Châteauroux renoue avec le succès

Un multiplex animé en queue de peloton.

Pas d’inquiétude pour le leader rouennais qui ne pouvait pas se faire détrôner ce vendredi, malgré les rencontres de ses poursuivants, Dijon et Sochaux. Mais ce sont bien les Dijonnais qui ont signé la bonne opération du soir en s’imposant sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (1-2) grâce au doublé en début de partie de Julien Domingues, d’abord sur penalty (0-1, 8e) puis juste après le quart d’heure de jeu (0-2, 17e). Les Dijonnais ont tout de même décidé de se faire peur en fin de partie après que Brandon Ndezi a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion (86e). Les protégés de Baptiste Ridira se sont donc adjugé la deuxième place du classement, au détriment de Sochaux qui a été tenu en échec sur la pelouse de Fleury (0-0).

Le Puy, Châteauroux et Concarneau signent les plus larges succès

Les cartons de la soirée ont été signés par Le Puy Foot sur la pelouse d’Aubagne (1-4) et Châteauroux face à QRM (0-3). Un succès important pour les deux formations qui s’éloignent ainsi de la zone de relégation. Concarneau continue de se rapprocher du podium après avoir martyrisé Orléans 3 à 0, même si les Guêpes restent devant les Thoniers au classement pour un petit point. Villefranche a également signé une victoire importante face au Stade briochin (3-1), avec deux buts en trois minutes inscrits par Talian Ngom Matip (2-1, 76e) et Raouf Mroivili (3-1, 79e). L’écart commence donc à se creuser entre les équipes de deuxième partie de tableau, puisque QRM, premier non-relégable compte cinq points de retard sur Villefranche et Le Puy, tandis que Bourg-en-Bresse et le Stade briochin restent les locataires des deux dernières places, synonymes de relégation à l’échelon inférieur.

Si Sochaux n’est pas parvenu à trouver la faille dans la défense floriacumoise (0-0), Caennais et Parisiens se sont séparés sur le même score. Versailles et Valenciennes ont réussi à marquer des buts, mais pas à se départager avant la fin du temps réglementaire (1-1), malgré l’ouverture du score rapide d’El Hadary Raheriniaina (0-1, 3e), Soumaila Traoré est parvenu à égaliser pour Versailles (1-1, 68e).

Rouen va pouvoir passer la trêve au chaud.

Aubagne 1-4 Le Puy-en-Velay

Buts : Hamek (27e) pour le SCAAB // Rodrigues (7e SP, 19e), Gromat (24e), Nsingi (44e SP) pour les Ponots

Bourg-en-Bresse 1-2 Dijon

Buts : Boumaaoui (32e SP) pour le FBBP // Domingues (8e, 18e) pour le DFCO

Expulsion : Ndezi (86e) côté Dijon

Caen 0-0 Paris 13 Atletico

Concarneau 3-0 Orléans

Buts : Picouleau (10e), Samoura (71e), Le Bonniec (90e+3) pour les Thoniers

Fleury 0-0 Sochaux

QRM 0-3 Châteauroux

Buts : Bouaoune (47e), Zakouani (53e), Dede-Lhomme (67e CSC) pour La Berrichonne

Versailles 1-1 Valenciennes

Buts : Traoré (68e) pour les Versaillais // Raheriniaina (3e) pour le VAFC

Villefranche Beaujolais 3-1 Stade briochin

Buts : Louzif (2e), Ngom Matip (76e), Mroivili (79e) pour les Tigres caladois // Boudin (11e) pour les Griffons

Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine