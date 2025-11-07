La Fiorentina tient son nouvel entraîneur

Retour aux sources.

Lanterne rouge de Serie A avec aucune victoire en championnat depuis le début de la saison, Stefano Pioli, arrivé cet été sur le banc de la Fiorentina, a finalement été remercié mardi. C’est donc son compatriote Paolo Vanoli qui aura la lourde tâche de tenter de maintenir le club florentin.

Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/KImMrLa1mx — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 7, 2025

L’ancien coach de Venise était libre de tout contrat depuis son départ en juillet du Torino et retrouve un club qu’il a bien connu lorsqu’il était joueur. Le tacticien de 53 ans a évolué deux saisons au début des années 2000 du côté de la Viola. Si la durée de son contrat n’a pas été précisée, l’ancien latéral gauche aura fort à faire, puisque la Fiorentina n’a empoché que quatre points en dix journées de Serie A, soit le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison. Pour son premier match avec la Viola, Vanoli va affronter dimanche un autre grand club italien en crise, le Genoa qui pointe actuellement à la 18e place du classement.

La valse des entraîneurs continue en Italie.

Un nouveau coach viré en Serie A