  • Italie
  • Fiorentina

La Fiorentina tient son nouvel entraîneur

LB
Retour aux sources.

Lanterne rouge de Serie A avec aucune victoire en championnat depuis le début de la saison, Stefano Pioli, arrivé cet été sur le banc de la Fiorentina, a finalement été remercié mardi. C’est donc son compatriote Paolo Vanoli qui aura la lourde tâche de tenter de maintenir le club florentin.

L’ancien coach de Venise était libre de tout contrat depuis son départ en juillet du Torino et retrouve un club qu’il a bien connu lorsqu’il était joueur. Le tacticien de 53 ans a évolué deux saisons au début des années 2000 du côté de la Viola. Si la durée de son contrat n’a pas été précisée, l’ancien latéral gauche aura fort à faire, puisque la Fiorentina n’a empoché que quatre points en dix journées de Serie A, soit le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison. Pour son premier match avec la Viola, Vanoli va affronter dimanche un autre grand club italien en crise, le Genoa qui pointe actuellement à la 18e place du classement.

La valse des entraîneurs continue en Italie.

Un nouveau coach viré en Serie A

LB

