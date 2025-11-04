Un nouveau coach viré en Serie A

La vita è bella quand on est coach en Italie.

Après Igor Tudor et Patrick Vieira, c’est au tour de Stefano Pioli de se faire virer. Revenu aux sources après un passage d’un an à Al-Nassr, le technicien italien avait beaucoup trop de trous à combler. Lanterne rouge de Serie A, la Fio n’a gagné aucun match depuis le début de saison, et ce, malgré un effectif de qualité, avec notamment un certain rappeur de FC26, Moise Kean, auteur de 25 buts la saison passée.

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Comunicato ufficiale: https://t.co/MuslBMTbbK pic.twitter.com/NktsgnZvJP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025

Un contexte particulier

En attendant de trouver un remplaçant, la Fiorentina a chargé Daniele Galloppa d’assurer l’intérim. L’ancien coach des U19 devra tenir la baraque et essayer de trouver un équilibre que son prédécesseur a eu du mal à instaurer.

En reprenant la lanterne rouge, il ne risque pas de tomber plus bas et pourra compter sur un stade sans sa Curva principale attendue depuis des lustres et récemment retardée par la mairie florentine. Le centenaire s’annonce mémorable si le club des Gigliati arrive à finir dernier, exactement comme il y a 100 ans.

Une boucle à ne pas boucler.

