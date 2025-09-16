Un morceau de Moise Kean dans la bande son de FC26

S’abonner au mag
Le talent n’a plus de limite.

EA Sports FC a dévoilé ce lundi sa liste de morceaux présents dans le jeu de football FC26, qui sort officiellement le 26 septembre. Le jeu compte 109 morceaux issus de 30 pays différents et parmi des grands noms comme Ed Sheeran ou Fred Again, s’ajoute celui d’un certain Moise Kean.

L’italien porte le nom de KMB et apparaît avec son titre Bombay, sorti il y a cinq mois. Loin de s’en cacher, l’attaquant de la Fiorentina a marqué le coup via une vidéo postée sur son Instagram, en collaboration avec la marque américaine de jeux vidéo.

Une grande première 

Kean devient en tout cas le premier footballeur de l’histoire à avoir son propre titre sur un jeu d’EA Sports FC. En plus d’une carte augmentée à 83 de général, l’ancien attaquant du PSG, se retrouve désormais doublement dans le jeu, en tant que joueur et artiste. On attend maintenant Memphis Depay, Alphonso Davies ou encore Sergio Ramos placer un morceau dans le célèbre jeu de foot.

Prochaine étape : Bombay qui résonne à chacun de ses buts à Artemio Franchi.

Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues

