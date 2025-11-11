S’abonner au mag
  • Basket-ball

Michael Richardson, papa d’Amir, est décédé

UL
Michael Richardson, papa d’Amir, est décédé

Ce n’est plus le moment de comparer les deux sports.

Michael Richardson est décédé des suites d’un cancer de la prostate. Ancienne star de la NBA des années 1980, il est également le papa d’Amir Richardson. L’ancien Havrais et Rémois joue aujourd’hui à la Fiorentina. Le meilleur passeur de la Ligue, quatre fois All-Star game, a été champion de France avec Antibes en 1995. Il avait rejoint l’Europe après avoir été banni de la NBA pour consommation de drogues.

« Je ne veux pas frimer, mais il y a quand même pas mal de chances pour que je sois le meilleur basketteur de Ligue 2…, avait raconté Amir en 2022. Si je devais décrire le joueur que je suis ? Je suis un bon dribbleur, bon passeur, intercepteur… […] J’ai toujours dit que si ça ne marchait pas dans le foot, ça marcherait dans le basket ! » Le milieu de terrain a choisi la sélection du Maroc, pays de sa mère, après avoir joué en équipe de France jeunes. Il a été médaillé de bronze aux JO.

Quelle famille.

Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!