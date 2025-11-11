Michael Richardson, papa d’Amir, est décédé

Ce n’est plus le moment de comparer les deux sports.

Michael Richardson est décédé des suites d’un cancer de la prostate. Ancienne star de la NBA des années 1980, il est également le papa d’Amir Richardson. L’ancien Havrais et Rémois joue aujourd’hui à la Fiorentina. Le meilleur passeur de la Ligue, quatre fois All-Star game, a été champion de France avec Antibes en 1995. Il avait rejoint l’Europe après avoir été banni de la NBA pour consommation de drogues.

« Je ne veux pas frimer, mais il y a quand même pas mal de chances pour que je sois le meilleur basketteur de Ligue 2…, avait raconté Amir en 2022. Si je devais décrire le joueur que je suis ? Je suis un bon dribbleur, bon passeur, intercepteur… […] J’ai toujours dit que si ça ne marchait pas dans le foot, ça marcherait dans le basket ! » Le milieu de terrain a choisi la sélection du Maroc, pays de sa mère, après avoir joué en équipe de France jeunes. Il a été médaillé de bronze aux JO.

Quelle famille.

