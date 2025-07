Stefano Pioli fait son retour à la Fiorentina

Pioli is back on track.

Après une saison à coacher Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, Stefano Pioli est déjà de retour dans sa Botte adorée. Finalement sans surprise, puisque son nom revenait depuis plusieurs semaines du côté de Florence avec insistance, l’ancien coach de l’AC Milan vainqueur du Scudetto en 2022 s’est engagé avec la Fiorentina ce samedi. Pioli succède à Raffaele Palladino sur le banc florentin, son prédécesseur ayant démissionné début juin quelques jours seulement après avoir pourtant prolongé son contrat jusqu’en 2027. Un retour aux sources pour Pioli, lui qui a joué en Toscane entre 1989 et 1995 et qui a entraîné la Fiorentina entre 2017 et 2019.

Le divin chauve italien aura quelques dossiers brûlants à gérer, à l’image de la prolongation de contrat de Moise Kean qui est courtisé par plusieurs grands clubs européens. Et surtout réussir à faire mieux que la 6e place accrochée par la Fiorentina l’an passé en Serie A.

C’est pas gagné tout ça.

