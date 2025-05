La Fiorentina se sépare de son entraîneur

La valse des entraîneurs se poursuit en Italie.

Après Massimiliano Allegri et Antonio Conte, on connaît le futur d’un autre coach de Serie A. La Fiorentina a annoncé, ce vendredi, dans un communiqué qu’il se séparait de Raffaele Palladino… trois semaines après sa prolongation de contrat. Une surprise du côté de la Viola, pour le technicien arrivé en provenance de Monza l’été passé et qui a réussi une saison plus qu’honorable avec une 6e place en Serie A et une demi-finale de Ligue Conférence perdue face au Real Betis.

RISOLTO IL CONTRATTO CON PALLADINO Comunicato ufficiale: https://t.co/a7jo7vwYYY pic.twitter.com/xC2gisWSv3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 30, 2025

« Le contrat qui liait le club à l’entraîneur Raffaele Palladino et à son staff a été résilié de manière consensuelle », a déclaré la Fiorentina dans son communiqué lapidaire. Deux lignes, pas de remerciement. Pour une saison où les résultats ont été présents, c’est moche.

Un vrai divorce à l’italienne.

