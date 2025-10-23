S’abonner au mag
  • Italie
  • Fiorentina

Une mauvaise nouvelle gâche (un peu) la fête du centenaire de la Fiorentina

MH
Une mauvaise nouvelle gâche (un peu) la fête du centenaire de la Fiorentina

100 ans et pas toutes ses dents.

Entre la Fiorentina et la mairie de Florence, la tension autour du Franchi n’a jamais été aussi palpable : le club et la ville s’affrontent depuis le début des travaux sur la capacité réduite et l’impact économique de la rénovation. Après la déroute face à Milan, les tifosi ont pris un autre petit coup de massue : la nouvelle Curva Fiesole ne sera pas prête pour les festivités du centenaire du club en 2026.

La fête du centenaire attendra

La mairie de Florence, par la voix de Sara Funaro, a officialisé ce que tout le monde pressentait (ou presque) : entre les structures en acier de la couverture et les fameux pali à hélice, le chantier accuse des retards. La promesse d’une Fiesole flambant neuve pour août 2026 tombe donc à l’eau, mais rassurez-vous, les travaux ne sont pas annulés : plus que trois petites années pour voir le Franchi célébrer Džeko comme il se doit.

« Le Stadio Franchi, en plus d’être un chantier depuis février 2024, le restera, avec toutes les difficultés économiques et sportives qui en découlent, certainement tout au long de la saison 2026-2027, année du centenaire », indique le club.

Du côté de la Fiorentina, on dit devoir réévaluer sa participation au projet, pas franchement ravis. Bref, la situation sportive déjà compliquée (18e place en Serie A) et l’aspect économique rendent le centenaire plus grisonnant que violet.

En attendant, le chantier continue. La Curva Fiesole voit pousser ses travées en béton armé, la Maratona se refait une beauté, et les nouvelles structures métalliques prennent forme en usine. La mairie promet toutefois de fêter l’anniversaire comme il se doit, avec ou sans tribune mythique.

Dante serait déçu lui aussi.

L’AC Milan bat la Fio sur le fil et prend les commandes de la Serie A

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!