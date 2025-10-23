Une mauvaise nouvelle gâche (un peu) la fête du centenaire de la Fiorentina

100 ans et pas toutes ses dents.

Entre la Fiorentina et la mairie de Florence, la tension autour du Franchi n’a jamais été aussi palpable : le club et la ville s’affrontent depuis le début des travaux sur la capacité réduite et l’impact économique de la rénovation. Après la déroute face à Milan, les tifosi ont pris un autre petit coup de massue : la nouvelle Curva Fiesole ne sera pas prête pour les festivités du centenaire du club en 2026.

La fête du centenaire attendra

La mairie de Florence, par la voix de Sara Funaro, a officialisé ce que tout le monde pressentait (ou presque) : entre les structures en acier de la couverture et les fameux pali à hélice, le chantier accuse des retards. La promesse d’une Fiesole flambant neuve pour août 2026 tombe donc à l’eau, mais rassurez-vous, les travaux ne sont pas annulés : plus que trois petites années pour voir le Franchi célébrer Džeko comme il se doit.

« Le Stadio Franchi, en plus d’être un chantier depuis février 2024, le restera, avec toutes les difficultés économiques et sportives qui en découlent, certainement tout au long de la saison 2026-2027, année du centenaire », indique le club.

Du côté de la Fiorentina, on dit devoir réévaluer sa participation au projet, pas franchement ravis. Bref, la situation sportive déjà compliquée (18e place en Serie A) et l’aspect économique rendent le centenaire plus grisonnant que violet.

En attendant, le chantier continue. La Curva Fiesole voit pousser ses travées en béton armé, la Maratona se refait une beauté, et les nouvelles structures métalliques prennent forme en usine. La mairie promet toutefois de fêter l’anniversaire comme il se doit, avec ou sans tribune mythique.

Dante serait déçu lui aussi.

