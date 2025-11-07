Melvin Bard cède à une mode insupportable après la défaite de Nice

Un match raté ? Une story instagram !

Une nouvelle fois défait en Ligue Europa ce jeudi soir (face à Fribourg 1-3), l’OGC Nice continue de s’enfoncer. Avant-derniers au classement de la C3, les Aiglons ont livré une performance calamiteuse devant leurs supporters. Auteur d’une bévue sur le but de l’égalisation, Melvin Bard a tenu à s’excuser publiquement, une action devenue récurrente chez les joueurs de foot, sans doute pour limiter au maximum la valse de critiques après un mauvais match.

Le bal des excuses

« Ca a été un de mes pires matchs ce soir, et l’équipe en a souffert, a déclaré le capitaine niçois sur Instagram. C’était pas digne de vous, et je tenais à vous dire que j’en prend la responsabilité. À moi de bosser dur et de montrer un meilleur visage. Merci pour votre soutien sans faille. » Les footballeurs ont-ils besoin de s’excuser sans cesse à la moindre erreur ?

Une question en corrélation avec l’augmentation exponentielle du harcèlement en ligne, fléau qui semble inéluctable, mais que les footeux pensent pouvoir éviter en assumant pleinement leurs actes. La semaine dernière déjà, Benjamin Pavard s’était exprimé à ce sujet après sa mauvaise performance lors de la défaite à Lens (1-2). « Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en porte l’entière responsabilité », avait déclaré le défenseur français.

Jouez, messieurs !

