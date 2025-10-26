S’abonner au mag
Benjamin Pavard s’excuse après son match raté contre Lens

L’Olympique des storys Instagram.

Trois jours après Emerson, c’est au tour de Benjamin Pavard de se saisir de son compte Instagram pour s’excuser en story de sa performance sur le pré. Il faut dire que lors de la défaite de Marseille à Lens (2-1), le champion du monde français a été plus que fautif en provoquant un penalty et en inscrivant un CSC. « Je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité », a notamment déclaré Benjamin Pavard dans son mea culpa, avant d’assurer qu’il allait se rattraper dans les prochaines semaines.

Pavard peut en tout cas compter sur un soutien de poids : celui de son coach Roberto De Zerbi, qui a pris sa défense en conférence de presse après sa semaine difficile : « Les deux défaites ne peuvent pas s’expliquer par les deux prestations de Pavard. Il a été malheureux à Lisbonne sur l’égalisation pour quelques centimètres, puis en détournant le ballon dans la lucarne ».

Et si c’était De Zerbi qui faisait la prochaine story d’excuse sur Instagram ?

Les tops et les flops de Lens-Marseille

