  • Brésil
  • Palmeiras

Vitor Roque renaît de ses cendres au Brésil

CDB
Le phénix de la Seleção.

Après un passage très difficile du côté du FC Barcelone, Vitor Roque est retourné au Brésil, vendu à Palmeiras pour 20 millions d’euros. Et son retour est pour l’instant une franche réussite. L’attaquant brésilien de 20 ans a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives sur ses 14 derniers matchs, dont un doublé dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la victoire face à Santos (2-0), et se place comme troisième meilleur buteur du Brasileirão, le championnat brésilien.

Un doublé historique à la clé

Longtemps critiqué pour son manque d’impact en Espagne, au Barça comme au Real Betis, l’international brésilien (1 sélection) semble avoir retrouvé toutes ses capacités. Après une Coupe du monde des clubs en demi-teinte, passée dans l’ombre de ses anciens coéquipiers Estevao et Richard Ríos, le numéro 9 de Palmeiras a su rebondir, si bien qu’il a été appelé par Carlo Ancelotti pour la trêve internationale de novembre.

Actuel leader en championnat et finaliste de la Copa Libertadores, le club de São Paulo compte sur son buteur pour aller décrocher ce doublé coupe – championnat, et imiter le Botafogo de John Textor, qui a réalisé cette performance la saison dernière.

« Tigrinho » rugit de nouveau.

Une nouvelle finale 100% brésilienne en Copa Libertadores

CDB

