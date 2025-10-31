Une nouvelle finale 100% brésilienne en Copa Libertadores

Une remontada nette et sans bavure.

Après la qualification de Flamengo dans la nuit de mercredi à jeudi, le club de Filipe Luís connaît désormais son adversaire… et il habite juste à côté. Ce vendredi, Palmeiras a décroché son billet pour la finale en signant une remontada dans les règles de l’art.

Un Brésil hégémonique

Battu 3-0 à l’aller en Équateur par la LDU Quito, le Verdao a retourné la situation à domicile dans un Allianz Parque en fusion. Victoire 4-0 dans une ambiance volcanique, avec un Raphael Veiga entré à l’heure de jeu pour planter un doublé, dont le but libérateur sur penalty à la 82e. Du grand art, du football brésilien dans toute sa splendeur.

Avec Palmeiras et Flamengo en finale de l’édition 2025, le Brésil égalera l’Argentine au nombre de titres en Copa Libertadores : 25. Depuis 2019, les clubs brésiliens ont mis la main sur la compétition sans la lâcher : Flamengo en 2019, Palmeiras en 2020 et 2021, de nouveau Flamengo en 2022, Fluminense en 2023, puis Botafogo en 2024 (le dernier bon souvenir de notre ami John). Et la logique se poursuit, ce sera un septième sacre consécutif pour le pays du futebol.

Le dernier intrus à avoir soulevé la coupe reste River Plate, vainqueur de son éternel rival Boca Juniors en 2018. Le gagnant de cette finale deviendra par ailleurs le plus grand club brésilien de l’histoire de la Libertadores, avec quatre sacres, devant Grêmio, São Paulo et Santos, tous encore bloqués à trois.

Une finale pour la gloire et l’histoire !

