Franck Haise, à cœur ouvert

Encore battu par Fribourg ce jeudi, l’OGC Nice n’en finit plus de perdre. Après la rencontre, Franck Haise a poussé un véritable cri de désespoir en conférence de presse. Sans se chercher d’excuses. Une leçon d’humilité à retenir.

Quatrième défaite d’affilée, seizième match consécutif sans victoire en Coupe d’Europe, l’OGC Nice va mal, très mal, sur la scène continentale. Avec aucun point marqué depuis le début de la campagne de Ligue Europa, le Gym pointe logiquement à l’avant-dernière place du classement, à égalité avec les Glasgow Rangers, qui possèdent une différence de but encore pire (-7) que celle des Niçois (-5).

Dernière illustration de ce naufrage collectif contre Fribourg ce jeudi soir. À domicile, les Aiglons se sont une nouvelle fois fait déplumer (1-3) et sans jamais vraiment se montrer capable de pouvoir (ou vouloir) inverser la tendance. Face à ce constat d’échec, Franck Haise ne s’est pas caché derrière son petit doigt. Et quelque part, ça fait plaisir.

Une franchise qui détonne

Alors que Melvin Bard a choisi la pire défense possible en postant une story Instagram larmoyante pour prendre à son seul compte la défaite de ses partenaires, son entraîneur a préféré l’exercice plus classique de la conférence de presse pour faire son autocritique et celle de son groupe. Une manière de rappeler que le football est un sport collectif et qu’une défaite s’explique par un ensemble de facteurs et non un seul individu.

L'énorme colère du coach niçois après la défaite contre Fribourg 😡 F. Haise : « J'en ai ras-le-bol de perdre des matches ! Laissez votre ego de côté ! »#EDS pic.twitter.com/q3NurjzfGQ — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) November 6, 2025

« C’est fort la honte », commence-t-il. Une formule choc qui annonce le ton des dix prochaines minutes d’un quasi-monologue pendant lequel les journalistes présents écouteront Haise, silencieusement, presque gênés. « Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde doit faire mieux, y compris moi. On n’a pas le niveau de la Coupe d’Europe. Depuis que je suis arrivé à Nice, je parle d’exigence et de travail, pas de tomber à chaque duel. C’est le cas de plusieurs joueurs et c’est aussi le cas à l’entraînement. [Silence] A un moment, arrêtez de tomber ! Et quand vous commencez à jouer, vous continuez. Pourquoi on s’arrête ? »

13 minutes et un nouveau désastre plus tard

La conférence de presse de Franck Haise était pénible à regarder dans le sens où elle décrit sans faux-semblant l’aveu de l’impuissance de l’OGC Nice en Europe. Pourtant bien classés en Ligue 1, les Aiglons semblent complètement se liquéfier dès qu’il s’agit de jouer un match de C3, pour lesquels ils doivent « être à 110% tout le temps », dixit leur coach. Et pas « à 80% », comme cela semble être le cas actuellement. Contre Fribourg, c’est de nouveau le mental qui a fait la différence. Ou plutôt, l’absence de mental : « On s’est sabordé en 13 minutes », souffle Haise. Moins d’un quart d’heure, le dernier de la première mi-temps, a en effet suffi aux Allemands pour en passer trois à Yehvann Diouf et sceller le sort de la rencontre, malgré l’ouverture du score de Kevin Carlos à la 25e.

Laissez tomber votre égo, ce n’est pas lui qui va vous faire courir ou donner une bonne passe. On n’a pas de champion du monde ici, ni moi, ni eux. Franck Haise, qui en a gros sur la patate

« On a craqué alors qu’on avait le match en main. C’est pour ça que j’ai autant les boules », ajoute-t-il. Avant de s’auto-infliger le coup de grâce : « Peut-être que je ne suis pas capable de leur insuffler ce caractère. En tout cas, quelque chose ne passe pas. » L’heure est désormais au sursaut collectif : « Tant qu’on n’aura pas compris qu’il faut faire groupe tout le temps, qu’il ne faut pas faire la gueule quand on sort ou qu’on est remplaçant… Laissez tomber votre égo, ce n’est pas lui qui va vous faire courir ou donner une bonne passe. On n’a pas de champion du monde ici, ni moi, ni eux. » Parole de « coach qui protège beaucoup » son collectif « avec l’extérieur ». Sa conclusion a quelque chose de déchirant : « J’en ai ras-le-bol de perdre des matchs ». Ce jeudi soir, Franck Haise a beau avoir réagi sous le coup de l’émotion, son discours était à la fois construit et rempli de lucidité. Il en ressort cependant un fatalisme qui n’annonce rien de positif pour la suite du parcours – du moins européen – de l’OGC Nice. « On n’a pas les moyens de faire autre chose. C’est ça qu’il faut comprendre ». Cruel.

