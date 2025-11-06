Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice

Lucide.

Après la quatrième défaite consécutive en Ligue Europa et un seizième match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe, l’entraîneur de Nice, Franck Haise, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde doit faire mieux. On n’est pas au niveau en Coupe d’Europe, a lâché l’ancien coach de Lens. Je parle d’exigence depuis que je suis ici, le travail au quotidien, ne pas tomber dès qu’il y a un duel… Beaucoup de joueurs tombent dès qu’il y a un duel ! C’est pareil à l’entraînement. Arrêtez de tomber ! »

« Il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, quand on sort »

Passablement agacé par la passivité de ses joueurs, qui avaient pourtant idéalement commencé la rencontre face à Fribourg (1-3) en ouvrant le score avant de tout gâcher, encore une fois, Haise a tenté de faire passer un message à ses joueurs. « En colère ? Tant qu’on n’aura pas compris qu’il faut faire corps tout le temps… Tout le temps ! Qu’il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, quand on sort… C’est sur le terrain qu’il faut montrer ! Certains font des bons matchs. Il faut laisser son ego. En plus, il n’y a pas de champion du monde. Donnons le maximum ! J’attends qu’on donne le maximum. » Avant-dernier de la Ligue Europa, le Gym devra impérativement faire un résultat lors de la prochaine journée face au FC Porto pour espérer sauver l’honneur, et pourquoi pas accrocher quelque chose.

Faut-il croire aux miracles ?

