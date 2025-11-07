S’abonner au mag
Nouvelle condamnation pour Joey Barton

Ça faisait longtemps.

L’ex-footballeur anglais Joey Barton, passé par l’Olympique de Marseille, a été condamné ce vendredi par le tribunal de Liverpool pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages « gravement offensants » à l’encontre du présentateur britannique Jeremy Vine et des commentatrices Lucy Ward et Eni Aluko. Pour la justice anglaise, l’ancien milieu de terrain de 43 ans a : « franchi la limite entre liberté d’expression et délit ».

Multiplication des dérapages

Le tribunal reproche à l’ancien Citizen, qui a déjà écopé d’une peine de prison avec sursis en mars dernier pour avoir agressé sa femme en 2021, une publication sur X parue à l’occasion d’un match télévisé de Coupe d’Angleterre en janvier 2024 entre Crystal Palace et Everton, où Barton avait qualifié Ward et Aluko de « Fred et Rose West du commentaire footballistique ». Une allusion macabre à deux tueurs en série qui ont sévi outre-Manche.

Il ne s’est pas arrêté en si bonne voie concernant Eni Aluko puisque dans une autre publication il a rangé la commentatrice dans : « la catégorie des Joseph Staline et Pol Pot », l’accusant d’avoir « assassiné les oreilles de centaines de milliers, voire de millions de fans de football », avant d’affirmer que l’ancienne internationale anglaise avait été recrutée au nom de la diversité ethnique. Dans une autre publication celui qui n’en est pas à sa première comparution devant la justice a établi une analogie entre le présentateur Jeremy Vine et le prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein. Il a été libéré sous caution en attendant la sentence prévue pour le 8 décembre prochain.

En attendant la prochaine.

Rennes gagne un match sans luxe contre le Paris FC

