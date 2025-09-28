Quand Nicolas Sarkozy confond une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé

Trois jours après que Cécile de Ménibus a confondu Désiré Doué et Senny Mayulu au dîner de gala de la fondation du PSG.

Ce samedi soir, Nicolas Sarkozy n’était toujours pas en prison puisqu’il a été aperçu à sa place dans la corbeille du Parc des Princes. La question de savoir qui récupérera son abonnement une fois qu’il sera derrière les barreaux se pose donc toujours. En attendant, l’ancien président de la République, fraîchement condamné à 5 ans de cabane pour association de malfaiteurs a pu savourer tranquillou le succès (2-0) de son club de cœur face à l’AJ Auxerre d’un excellent Kévin Danois.

« Vous l’avez bien éduqué »

Cependant, Nicolas Sarkozy n’est pas rentré se coucher sans laisser un petit couac derrière lui. Dans le salon VIP du Paris Saint-Germain, l’ex-chef de l’Etat s’est présenté face à une femme qu’il pensait être Fatimata Dembélé, génitrice du tout récent Ballon d’or. Selon Le Parisien, il lui aurait tenu ces quelques mots : « Vous pouvez être fière de lui. Vous l’avez bien éduqué. J’ai vu la scène, lundi, j’étais avec lui. » Ce à quoi son interlocutrice aurait ensuite répondue, visiblement gênée : « Nous étions tous avec lui. »

De fait, la femme en question n’était pas la mère d’Ousmane Dembélé, mais la journaliste de France Télévisions Massiré Coréa, présente en qualité de membre du syndic de l’Union des journalistes de sport en France (UJSF), en compagnie de son confrère Guy Sitruk, lequel a rapporté la scène au quotidien francilien.

Attention à ne pas confondre un surveillant avec un codétenu à la Santé, ça risque de ne pas très bien passer.