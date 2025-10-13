Mondial U20 : la France doit bien dire adieu à Saïmon Bouabré, rappelé par son club en Arabie saoudite

C’est trop injuste !

Bernard Diomède devra faire sans Saïmon Bouabré pour la demi-finale face au Maroc ce mercredi. Le milieu offensif des Bleuets, héros du quart de finale face à la Norvège avec un doublé, voit son Mondial U20 s’arrêter dès ce lundi. Son club de Neom a sifflé la fin de la récré en rapatriant le gamin de 19 ans avant la fin du tournoi.

Il ne s’agit pas là d’une surprise. On savait depuis plusieurs jours que Bouabré – qui avait rejoint le groupe le 6 octobre, au début de la fenêtre internationale, où les clubs sont tenus de libérer leurs joueurs – ne pourrait pas aller au bout de la compétition. Bernard Diomède avait bien tenté de négocier un petit rab’ avec le club saoudien, histoire de garder son joyau pour une demie, voire une finale. Mais les dirigeants de Neom ont eu le dernier mot, s’appuyant sur la réglementation : pas question de laisser le jeune milieu au-delà des dates allouées par la FIFA pour la fenêtre internationale.

Des millions de salaire, mais même pas un petit cadeau supplémentaire.

Saïmon Bouabré, héros éphémère