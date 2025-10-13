S’abonner au mag
La CAF dévoile le prix des billets pour la Coupe d’Afrique des nations

CDB
La CAN du peuple.

Cet hiver, le Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des nations, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les prix des billets viennent d’être dévoilés, et c’est une autre histoire que pour la Coupe du monde de l’été prochain.

75 euros la finale

La Confédération africaine de football a tenu à miser sur des prix bas pour accueillir un maximum de spectateurs. Pour la phase de groupes, les prix grimperont jusqu’à 28 euros seulement, tandis que le tarif maximum, pour la finale à Rabat, sera de 75 euros. S’il faut les relativiser par rapport au pouvoir d’achat des populations du continent, ces tarifs contrastent vraiment avec ceux du Mondial en Amérique du Nord l’été prochain, où le prix d’un billet pour la finale oscille entre 2000 et 7000 euros. Cinq ans avant la réception de la Coupe du monde (2030) aux côtés de l’Espagne et du Portugal, le Maroc veut montrer qu’il sait recevoir.

Au moins, les stades seront pleins.

Saïmon Bouabré, héros éphémère

CDB

