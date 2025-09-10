Début de la phase de vente des billets pour la Coupe du monde 2026

Les Argentins ont déjà commencé à vendre leurs bagnoles.

Les demandes de prévente pour aller voir la Coupe du monde 2026 sont ouvertes. La FIFA a ouvert la première phase de vente de billets pour le Mondial nord-américain. De ce 10 septembre au 19, les titulaires de cartes bleues (ou Gold) Visa, partenaire de la FIFA, peuvent s’inscrire et tenter d’acheter des billets pour la coupe à 48. La FIFA procédera à un tirage au sort des clients supporters qui pourront ensuite acheter leurs billets.

Des prix à partir de 60 dollars

Les prix de vente débutent à 60 dollars américains pour les matchs de poules. Par ailleurs, la FIFA indique que les premiers créneaux de vente seront disponibles en octobre. La Coupe du monde se tiendra du 11 juin au 19 juillet, et il faut déjà le noter dans le calendrier.

