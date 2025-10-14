Jürgen Klopp doit encore 50 euros à Henrikh Mkhitaryan

On attend les déclarations sur Emery et Inzaghi.

Henrikh Mkhitaryan continue de distribuer les souvenirs piquants sur ses anciens entraîneurs. Après avoir gentiment étrillé José Mourinho dans un passage de son nouveau livre, le milieu de terrain de l’Inter s’en est pris, avec le sourire, à Jürgen Klopp. Invité du Festival dello Sport en Italie, l’Arménien est revenu sur son aventure au Borussia Dortmund (2013-2016), sous les ordres du technicien allemand.

« Chaque fois que je voulais parler avec Jürgen Klopp, il était toujours disponible. Il était toujours là, que ce soit pour parler de football ou de problèmes personnels, déroule-t-il. Je lui en suis très reconnaissant. » Mkhitaryan précise, sourire en coin, que l’homme à la casquette lui doit encore de l’argent.

50 euros et un pari perdu

L’ancien du Shakhtar a raconté l’anecdote avec malice : un pari d’entraînement, quelques ratés, et Klopp qui encaisse. « Pendant un entraînement, on avait fait un pari : si je marquais sept buts dans un exercice, il me donnerait 50 euros. Sinon, c’était moi qui devais les lui donner. J’ai tout tenté, mais le ballon ne voulait pas rentrer : à côté, sur le poteau… À un moment, il a arrêté l’exercice et m’a dit que le temps était écoulé. Je suis allé au vestiaire et je lui ai donné ses 50 euros. Deux jours plus tard, on bat Francfort 2-1, je marque les deux buts. Après le match, il me serre dans ses bras. Je lui dis alors : “Maintenant, rends-moi mes 50 euros.” »

Compris, Jürgen ?

