Villarreal accroche la Juve, De Bruyne et Højlund brillent, Arsenal et Dortmund l’emportent

Paris a conquis Barcelone (1-2), Monaco a pris un point à domicile contre Manchester City (2-2). Et dans les autres matchs de la soirée, alors ?

Kevin De Bruyne au service, Rasmus Højlund à la finition : face au Sporting, le schéma a fonctionné deux fois (36e, 79e) et Naples a vaincu le Sporting (2-1), qui était revenu à hauteur grâce à un penalty de l’ancien Marseillais Luis Suárez (62e).

Au Madrigal, Georges Mikautadze a signé le premier but de sa carrière en Ligue des champions (18e). Le raté de la soirée pour Jonathan David, imprécis devant le but vide (47e), a été suivi par le but de la soirée, un ciseau du défenseur central Federico Gatti (49e). Un très bon Francisco Conceição a ensuite puni les locaux après une boulette de Dani Parejo (56e) mais Renato Veiga a égalisé in extremis (2-2, 90e).

Dortmund (4-1 contre l’Athletic Club Bilbao) et Arsenal (2-0 contre l’Olympiakos) ont tous les deux triomphé à domicile avec une petite marge. À Leverkusen, Ismael Saibari (72e) a joliment répondu à Christian Kofane, qui avait profité d’un cadeau des visiteurs pour ouvrir le score (65e), et le PSV a pris un point en Allemagne (1-1).

Dortmund 4-1 Athletic Club

Buts : Svensson (28e), Chukwuemeka (50e), Guirassy (82e) & Brandt (90e+1) pour le Borussia // Guruzeta (61e) pour l’Athletic

Naples 2-1 Sporting CP

Buts : Højlund (36e & 79e) pour le Napoli // L. Suárez (62e) pour le Sporting

Villarreal 2-2 Juventus

Buts : Mikautadze (18e) & Veiga (90e) pour Villarreal // Gatti (49e) & F. Conceição (56e) pour la Juve

Arsenal 2-0 Olympiakos

Buts : Martinelli (12e) & Saka (90e+2) pour Arsenal

Leverkusen 1-1 PSV

Buts : Kofane (64e) pour Leverkusen // Saibari (72e) pour le PSV

