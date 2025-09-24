Felix Nmecha sous haute surveillance à Dortmund après un hommage à Charlie Kirk

Felix Nmecha (24 ans), milieu de terrain du Borussia Dortmund, continue de faire parler de lui… et pas pour de bonnes raisons. Après le décès de l’activiste conservateur américain Charlie Kirk, abattu le 10 septembre, Nmecha a publié un hommage sur Instagram qui a déclenché un véritable tollé, ravivant la mémoire de ses précédents propos en ligne très douteux.

📲 Felix #Nmecha avait déjà mis le feu à l’époque avec ses propos douteux sur les homosexuels avant son arrivée au #BVB. Une partie des fans étaient contre son transfert. Sa story en hommage à Charlie #Kirk d’aujourd’hui devrait relancer le feuilleton. Bravo l’artiste. pic.twitter.com/bUftCmQjQO — Dortmund France 🇫🇷 (@Dortmund_French) September 11, 2025

Le Borussia va contrôler ses publications

Recruté à l’été 2023, le jeune Allemand avait déjà suscité de nombreuses réactions lors de son transfert depuis Wolfsburg. Les supporters avaient jugé inadmissible l’arrivée d’un joueur ayant tenu des propos ouvertement homophobes et transphobes sur ses réseaux sociaux.

Selon le journal Bild, le club allemand a donc convoqué le joueur ce mardi pour une mise au point avec Lars Ricken, directeur du football, et Sebastian Kehl, directeur sportif. Liberté d’expression garantie… mais publications surveillées : désormais, chaque message devra passer par l’œil vigilant de l’équipe de communication du BvB avant d’être publié sur les réseaux sociaux.

Tous les contrats professionnels du club prévoient d’ailleurs une clause rappelant que les joueurs ne doivent en aucun cas enfreindre les valeurs fondamentales du Borussia Dortmund, garantissant ainsi le respect des principes du club.

