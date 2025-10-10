Dans son livre, Mkhitaryan raconte sa relation tumultueuse avec José Mourinho

Spécial, il l’est, sans aucun doute.

Le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan vient de publier son autobiographie My Life Always at the Center, où l’actuel joueur de l’Inter se confie sans filtre sur sa carrière et ses relations avec certains entraîneurs. Il y revient notamment sur sa relation compliquée avec José Mourinho, faite de hauts et de bas lors de leur collaboration à Manchester et à Rome.

Une relation explosive…

Arrivé à Manchester United à l’été 2016, en même temps que le Special One, tout semblait réuni pour que l’alchimie prenne. Pourtant, malgré quelques éclats de génie sur le terrain, son passage en Angleterre a été marqué par des tensions avec l’entraîneur portugais. Mkhitaryan raconte certaines anecdotes : « Je lui ai dit : “Vous me critiquez depuis un an et demi maintenant, depuis mon arrivée à Manchester United.” Mourinho m’a répondu que j’étais “nul à chier”, et j’ai juste explosé. »

Pendant les entraînements, l’attitude de Mourinho restait impassible, presque silencieuse, mais chaque soir, il lui envoyait des messages via WhatsApp : « Miki, pars, s’il te plaît. » « La situation était devenue grotesque, poursuit le joueur. Je répondais à chaque fois avec le même texte copier-collé : je partirai si je trouve la bonne équipe, sinon j’attendrai l’été. Vers la mi-janvier, le message a légèrement changé : “Miki, pars s’il te plaît, comme ça je peux avoir Alexis Sánchez.” »

… finalement désamorcée

Malgré ces tensions, le duo s’est retrouvé à Rome en 2021 et a rapidement renoué, au point de bâtir ensemble le succès de la Roma, couronné par la victoire en Ligue Conférence en 2022. Le joueur évoque aussi les méthodes extrêmes de Mourinho pour inculquer une mentalité de vainqueur, allant jusqu’à recouvrir le centre d’entraînement de photos du trophée avec le slogan « NOUS DEVONS GAGNER », afin que les joueurs pensent à la victoire en permanence, même dans les moments les plus anodins de la journée.

Il gagnera toujours, José.

