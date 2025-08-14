Jadon Sancho courtisé en Serie A

À voir si Jadon se sent chaud.

S’il souhaite à tout prix retourner au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est courtisé par de nombreuses écuries européennes. Le dernier club à avoir tenté sa chance pour s’attirer les services de l’international anglais ne serait autre que l’AS Roma, d’après les informations de The Athletic, confirmées par Fabrizio Romano. Le Beşiktaş serait également venu aux nouvelles du joueur, mais ce dernier aurait rejeté les avances du club turc, malgré le forcing de ses supporters.

L’heure du choix

Les Giallorossi auraient transmis une offre pour un prêt d’un an aux dirigeants de Manchester United cette semaine. L’attaquant de 25 ans n’a que peu évolué sous les couleurs des Red Devils depuis son arrivée en 2021. Mis au placard lors de la tournée de présaison aux côtés d’Alejandro Garnacho, Antony ou Marcus Rashford (depuis parti au FC Barcelone), Jadon Sancho ne fait pas partie des plans de Rúben Amorim pour la saison prochaine.

Il avait déjà été prêté à deux reprises vers le Borussia Dortmund puis Chelsea en 2024. Son contrat avec Manchester United expire en 2026, un dernier prêt vers la Roma permettrait à Sancho de rester loin de Manchester tout en signant libre où il le souhaite l’été prochain. Fabrizio Romano indique cependant le prêt serait assorti d’une obligation d’achat, probablement synonyme d’un départ en hiver ou d’une prolongation avec Manchester United. En tout cas, l’international Anglais se trouve à la croisée des chemins à l’approche de la fin du mercato.

Mais vous connaissez le dicton…

