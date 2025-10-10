Le record fou de l’Autriche contre Saint-Marin

Il ne manquait plus que le gardien.

Engagée dans les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’Autriche est pour l’instant en tête du groupe H, avec cinq victoires lors de ses cinq premiers matchs, et une différence de buts de +17. Un début de parcours sans faute pour la formation entraînée par Ralf Rangnick, qui a explosé Saint-Marin ce jeudi soir sur le score de 10-0.

Arnautović entre dans la légende

Les 10 joueurs présents sur le terrain ont marqué un but ou distribué une passe décisive pendant la rencontre. Kevin Danso et David Alaba ont par exemple délivré chacun une passe décisive, alors que le latéral Stephan Posch a mis un doublé. Selon l’IFFHS (Fédération internationale d’études historiques et statistiques sur le football), c’est la première fois que tous les joueurs de champ d’une équipe sont décisifs dans un match de qualification à la Coupe du monde en Europe.

Le match a permis à Marko Arnautović d’inscrire un quadruplé, et de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection autrichienne (45 buts).

Maignan doit monter sur les corners ce vendredi soir pour faire mieux.

Le Danemark, les Pays-Bas et l’Autriche assurent, la Croatie piétine