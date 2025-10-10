Les Bleus avec un duo Mbappé-Ekitike contre l’Azerbaïdjan

4-4-2 bloc très haut.

C’est sur notre super live du soir. DD a choisi son onze pour torpiller l’Azerbaïdjan, ce vendredi soir au Parc des Princes (coup d’envoi à 20h45). Les Bleus évolueront avec Hugo Ekitike et Kylian Mbappé en attaque, dans une animation qui pourrait ressembler à un 4-4-2. L’attaquant de Liverpool sera donc le premier palindrome titulaire de l’histoire de l’équipe de France. L’ancien Rémois avait en effet joué une dizaine de minutes lors de la victoire des Bleus contre l’Ukraine en septembre (2-0), mais n’avait jamais été titulaire. Michael Olise et Kingsley Coman seront alignés sur les côtés, devant un duo Khephren Thuram – Adrien Rabiot au milieu.

La compo des Bleus contre l’Azerbaïdjan :

Mike Maignan – Malo Gusto, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez – Michael Olise, Khephren Thuram, Adrien Rabiot, Kingsley Coman – Hugo Ekitike, Kylian Mbappé (cap.).

France-Azerbaïdjan : ceux qu’il faudra garder à l’œil