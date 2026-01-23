Ligue 2 : Grenoble remonte deux buts de retard, pas Bastia

Alors ça, personne ne s’y attendait. Mené de deux buts à Pau jusqu’à un petit quart d’heure du terme, Grenoble a réussi à éviter la défaite lors de la vingtième journée de Ligue 2 : alors qu’il restait sur deux revers consécutifs n’incitant pas du tout à l’optimisme, le treizième du championnat a su se révolter en réagissant par Evans Maurin et Lucas Bernadou (qui a égalisé dans le temps additionnel).

Mendy très, très rapide

Ça n’a pas été le cas pour Bastia, battu à domicile par Montpellier. Avec notamment une réalisation signée Alexandre Mendy, dès la… deuxième minute de jeu, condamnant les Corses à un exploit qu’ils n’ont pas créé et à la place de lanterne rouge malgré leurs bons résultats récents. À noter, aussi, le quatrième pion d’Ibrahima Baldé en l’espace de quatre matchs qui a permis de lancer le succès de Rodez à Nancy. Sinon, la soirée fut plutôt calme…

Alexandre Mendy ouvre le score et lance ce multi ! 🚀#SCBMHSC (0-1) pic.twitter.com/9mJUHIoSsq — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) January 23, 2026

Bastia 0-2 Montpellier

Buts : Mendy (2e) et Issoufou (63e)

Amiens 0-0 Laval

Pau 2-2 Grenoble

Buts : Pouilly (44e) et Beusnard (63e) pour Pau // Maurin (78e) et Bernadou (90e+4) pour Grenoble

Nancy 1-3 Rodez

Buts : Dabasse (85e) pour Nancy // Baldé (8e), Arconte (57e) et Nagera (90e+7)

Annecy 2-1 Clermont

Buts : Jacob (33e) et Paris (72e) pour Annecy // Diedhiou (90e+2) pour Clermont

L’attaquant Ibrahima Baldé vient d’inscrire son 4ème but en 4⃣ matchs ! #ASNLRAF (0-1) pic.twitter.com/Xf383yLRp0 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) January 23, 2026

