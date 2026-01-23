S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un ancien du PSG est sur le point de résilier son contrat au Qatar

JE
Un ancien du PSG est sur le point de résilier son contrat au Qatar

Tensions dans l’émirat. Selon le quotidien espagnol Marca, l’ancien gardien du PSG Sergio Rico prévoit de résilier son contrat avec le club de première division qatarienne d’Al-Gharafa, un peu plus d’un an après y avoir signé.

La raison : l’Espagnol n’a pas été inscrit par son club pour la Ligue des champions asiatique et attendrait toujours le versement de sommes importantes de salaires impayés.

À bout de patience

Après s’être montré patient pendant des mois et avoir relancé à plusieurs reprises au sujet de ces salaires non versés, le joueur de 32 ans aurait fini par perdre patience, précise le quotidien espagnol.

La décision aurait alors été prise de résilier unilatéralement son contrat de travail. Rico se retrouverait donc un an et demi après son départ du PSG, pour l’instant, de nouveau à la recherche d’un club.

Si jamais le PSG cherche un gardien…

Sergio Rico a enfin rejoué au football

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
01
Revivez Auxerre-PSG (0-1)
  • Ligue 1
  • J19
  • Auxerre-PSG
Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Auxerre-PSG (0-1)
Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!