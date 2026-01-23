Un ancien du PSG est sur le point de résilier son contrat au Qatar

Tensions dans l’émirat. Selon le quotidien espagnol Marca, l’ancien gardien du PSG Sergio Rico prévoit de résilier son contrat avec le club de première division qatarienne d’Al-Gharafa, un peu plus d’un an après y avoir signé.

La raison : l’Espagnol n’a pas été inscrit par son club pour la Ligue des champions asiatique et attendrait toujours le versement de sommes importantes de salaires impayés.

À bout de patience

Après s’être montré patient pendant des mois et avoir relancé à plusieurs reprises au sujet de ces salaires non versés, le joueur de 32 ans aurait fini par perdre patience, précise le quotidien espagnol.

La décision aurait alors été prise de résilier unilatéralement son contrat de travail. Rico se retrouverait donc un an et demi après son départ du PSG, pour l’instant, de nouveau à la recherche d’un club.

Si jamais le PSG cherche un gardien…

