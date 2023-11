Match fou au Qatar, Farid Boulaya en sauveur

La marque des grands joueurs.

Accroché par l’Al Arabi de Marco Verratti pendant la quasi-totalité de la partie, Al-Gharafa est tout de même sorti vainqueur de cette rencontre complètement folle de la huitième journée de la QSL (5-4). Un succès obtenu au bout du bout grâce à un but signé Farid Boulaya sur coup franc (5-4, 89e). Arrivé l’été dernier depuis les rangs du FC Metz, l’Algérien de 30 ans a démarré sa saison sur les chapeaux de roues. Huit matchs, quatre buts et quatre passes décisives. Ce bijou va surement entrer dans les plus belles réalisations de la saison de la Qatar Stars League.

Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal Quel but de Farid Boualaya d'un CF de 35 mètres pic.twitter.com/NNnkuiengV — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 3, 2023

Logique.

