Un ancien du PSG rebondit au Qatar

Non, le mercato n’est toujours pas fini.

Laissé libre cet été par le PSG, Sergio Rico a enfin trouvé un point de chute ce dimanche. Le portier espagnol a signé à Al-Gharafa, au Qatar, comme l’a annoncé le club sur les réseaux sociaux. L’ancien club de Juninho et Lisandro López n’a pas donné plus d’informations, notamment la durée du contrat de l’ancien du Séville FC. Un an et demi après son grave accident de cheval, qui l’avait plongé dans le coma pendant près d’un mois, Rico retrouve donc un club, tandis qu’il n’a plus disputé de match officiel depuis le 7 mai 2022 et une lourde défaite 6-2 contre Grenade, alors qu’il gardait le but de Majorque.

رسمياً.. حارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو ينضم لصفوف فريقنا الأول 🇪🇸 #الغرافة Official: Spanish goalkeeper Sergio Rico joins our team's squad 💛 pic.twitter.com/AlX08qUIdX — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) September 29, 2024

Plus de deux ans qu’il n’a plus hurlé « J’AIIIIIIII !! »