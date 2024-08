Sergio Rico revient sur son accident et fait un appel du pied à son club formateur

Il y a des news qui rendent le smile.

Plus d’un an après sa très grave chute à cheval, Sergio Rico a accordé un nouvel entretien à Marca pour évoquer sa longue rééducation, mais aussi ses ambitions. L’ancien gardien du PSG (24 apparitions entre 2019 et 2024), qui ne garde « aucun souvenir » de l’accident, assure être « 100% » et « revenu à son niveau d’avant ». « J’ai eu le feu vert des médecins, j’ai passé tous les examens neurologiques avec brio, détaille l’Espagnol qui s’apprête à devenir papa pour la première fois. Le dernier mois et demi de la saison dernière, je me suis entraîné avec le PSG. À côté, je travaillais quotidiennement avec mon préparateur personnel matin et soir. Nous avons fait du très bon travail et je me sens prêt à être en compétition. Je me sens très bien. Depuis le jour où j’ai été conscient à l’hôpital, je pensais à me rétablir. Dans ma vie, je ne vois pas au-delà du football. »

Désormais libre de tout contrat depuis son départ du PSG en juin, le portier de 30 ans en a également profité pour faire passer un message à ses anciens dirigeants du Séville FC, où il a été formé puis a évolué avec les A pendant cinq saisons (2014-2019). « Bien sûr, j’aimerais revenir à Séville. C’est l’équipe dans laquelle j’ai grandi. J’ai passé plus d’heures au centre d’entraînement de club que chez moi. Dans le futur, ça me plairait de pouvoir revenir à Séville et aider l’équipe », a-t-il confié. C’est dans la ville andalouse que Sergio Rico avait gravement été touché, puis hospitalisé pendant de longs mois, durant lesquels il était notamment resté 26 jours dans le coma.

