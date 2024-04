Près d’un an après son accident, Sergio Rico va être papa

On tient la plus belle nouvelle du jour.

Victime d’un grave accident de cheval au mois de mai dernier, Sergio Rico continue de se remettre, lui qui n’a pour l’instant toujours pas pu reprendre l’entraînement avec le PSG. Le gardien espagnol va tout de même avoir le sourire dans les mois qui viennent, puisque lui et son épouse, Alba Silva, viennent d’annoncer qu’ils attendaient un heureux événement. « Comme le petit rayon de lumière après la tempête… c’est comme ça que tu entres dans nos vies. Nous ne te connaissons même pas encore, et nous t’aimons déjà », a ainsi écrit cette dernière dans un post Instagram pour dévoiler l’heureuse nouvelle.

En décembre dernier, l’ancien portier de Séville avait confié son souhait de reprendre la compétition au plus haut niveau, et pourquoi pas dès cette saison sous les couleurs parisiennes. « Je dirais que j’ai récupéré à 90%. En fin de compte, ce qui me manque, c’est de pouvoir faire du sport au plus haut niveau, car je n’ai pas encore la pleine mesure, mais mon sentiment est très bon et j’ai hâte de pouvoir faire du sport à nouveau, d’exercer mon métier », confiait-il dans un long entretien aux médias du club.

Une bien belle journée dans la capitale.