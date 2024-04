Une très bonne nouvelle pour Sergio Rico

Un retour qui fait plaisir.

Selon les informations de RMC Sport, Sergio Rico a reçu le feu vert du staff médical du Paris Saint-Germain pour reprendre l’entraînement. En mai dernier, le portier espagnol avait été plongé dans le coma durant 26 jours à la suite d’un grave accident de cheval. Il était ensuite resté trois mois à l’hôpital, et avait poursuivi le reste de sa récupération à Séville. L’Espagnol a récemment expliqué avoir perdu près de vingt kilos lors de sa convalescence, se décrivant comme « un cure-dents » au moment de sa sortie de l’hôpital.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Rico n’a plus joué avec le club de la capitale depuis le 20 novembre 2021 et une rencontre face à Nantes en Ligue 1. Dans un entretien accordé à DAZN, le gardien avait expliqué être déterminé à faire son retour sur les pelouses : « Lorsque je serai remis à 100%, je reprendrai le sport pour revenir en forme rapidement et réintégrer l’équipe. Je suis concentré sur mon retour en tant que gardien. Il n’y a pas d’autre option. »

Au vu de son piètre match contre le Barça, Gianluigi Donnarumma peut trembler.

