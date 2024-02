Sergio Rico bientôt de retour sur les terrains ?

Rêver plus grand, pour de vrai.

Victime d’une très grave chute de cheval le 28 mai dernier dans le sud de l’Espagne, Sergio Rico avait passé 26 jours dans le coma. Après cette longue période passée endormi, plus d’un mois en soins intensifs et près de trois mois à l’hôpital, il serait totalement rétabli de son anévrisme cérébral, selon The Athletic. Mieux encore, le gardien espagnol compterait bien faire son retour sur les terrains dans les prochains jours, même si le PSG ne prendra aucun risque en suivant méticuleusement son protocole médical.

« Je vais beaucoup mieux, confirmait Rico dans un entretien accordé à DAZN fin décembre. J’ai l’impression que mon corps est redevenu ce qu’il était avant. Dans ma tête, il n’y a pas d’autre idée que de redevenir gardien de but professionnel. Tous les médecins m’ont dit que je pouvais revenir sans problème. » Sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2024, il pourrait donc retrouver le chemin de l’entraînement prochainement et, pourquoi pas, recevoir une belle ovation du Parc des Princes d’ici la fin de saison.

News: Sergio Rico has finally recovered from his brain aneurysm and plans to rejoin Paris Saint-Germain in the next few days, pending final medical clearance.

