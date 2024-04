En direct : PSG - Clermont (0-1)

Salut les fous vous allez bien ?



J'imagine que oui car c'est samedi soir et on a le droit à un choc des extrêmes entre le leader parisien et la lanterne rouge clermontoise. Mais comme Luis Enrique est sympa, il a voulu équilibrer les débats en mettant une équipe C, lançant même dans le grand bain deux gamins de 17 ans.