Le Clermont Foot perd Mateusz Wieteska

Le Polonais quitte une équipe à 0 point en Ligue 1 pour filer chez une à… 1 point en Serie A.

Arrivé en 2022 en Auvergne, Mateusz Wieteska s’est rapidement imposé dans l’équipe type de Pascal Gastien. Comme ses compères de la défense centrale Maximiliano Caufriez et Alidu Seidu, il n’était pas étranger à la saison historique du CF63 l’an passé. Et ses bonnes performances ont tapé dans l’œil de Cagliari qui aurait, selon L’Équipe, aligné 5 millions d’euros pour s’offrir ses services. « J’ai décidé de vivre en Italie. J’ai toujours voulu tenter ma chance en Serie A », explique de son côté le défenseur central.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒖𝒔𝒛 🙏 Après une saison en Auvergne, le défenseur central polonais s'envole pour @CagliariCalcio. Le CF63 lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. 🗣 Avant de partir, il tenait à vous dire quelques mots… pic.twitter.com/nZPvX3RTnb — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 29, 2023

Absent du groupe défait par le FC Metz dimanche, il avait auparavant soigné ses adieux au stade Gabriel Montpied en ouvrant le score face à l’AS Monaco (défaite 2-4). C’était donc son premier et dernier but en Auvergne, lui qui avait tout de même délivré deux passes décisives la saison dernière et sauver de nombreuses fois son gardien Mory Diaw. Hormis trois matchs ratés pour suspension, le Polonais de 26 ans a disputé l’intégralité des minutes de l’exercice 2022-2023.

Au moins, il ne change pas de couleur de maillot.

