Menée de 2 buts, la Juventus gratte un nul à Cagliari

Cagliari 2-2 Juventus

Buts : Gaetano (30e, SP) et Mina (36e, SP) pour Cagliari // Vlahovic (61e) et Dossena CSC (87e) pour la Juventus

Deux fautes concédées, deux pénos donnés… et un point gagné.

Sur le terrain de Cagliari, équipe de deuxième partie de tableau, la Juventus a obtenu un nul inespéré lors de la 33e journée de Serie A. Largement menée jusqu’à l’heure de jeu, la Vieille Dame a longtemps fait peine à voir. La faute à un manque de dynamisme offensif et surtout à une absence de rigueur défensive, les visiteurs ayant encaissé deux buts sur penalty en six minutes dans une première mi-temps décevante de leur part. Gianluca Gaetano a d’abord ouvert le score suite à une main de Gleison Bremer, puis Yerri Mina l’a imité pour sanctionner une faute de Wojciech Szczesny sur Zito Luvumbo.

Dans le jeu, le même Luvumbo et Matteo Prati ont également eu des occasions pour marquer. En face, seul Timothy Weah s’est montré dangereux avant la pause alors que Dusan Vlahovic a vu sa réalisation être refusée pour hors-jeu. En seconde période, l’attaquant a en revanche réussi à faire mouche sur coup franc et a ainsi relancé le suspense. Car se le Serbe n’est ensuite pas passé loin du doublé en ratant la cible, son tremblement de filet a tout changé et a permis aux Turinois d’éviter la défaite : en fin de rencontre, Andrea Dossena a en effet envoyé la balle dans ses propres cages sur un centre de Kenan Yildiz.

De quoi protéger (un peu) sa troisième place, avant d’envoyer un beau chèque à Cristiano Ronaldo.